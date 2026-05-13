Стали известны подробности наезда на столб возле здания прокуратуры в Пскове

Врезавшийся в столб возле здания областной прокуратуры в Пскове водитель «Лансера» имел три месяца стажа за рулем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 мая в 13.30 на улице Кузнецкой, напротив дома №6 по улице Плехановский посад.

Молодой человек 2008 года рождения, управляя автомашиной «Мицубиси Лансер», совершил наезд на препятствие в виде световой опоры. Никто не пострадал. Автомобиль получил технические повреждения.

Водитель совершеннолетний, водительское удостоверение получил в начале февраля. Из объяснения известно, что он двигался по Кузнецкой в сторону улицы Инженерной, не справился с управлением. 

