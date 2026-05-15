Великолукский суд взыскал с виновника ДТП 50 тысяч рублей вместо 127

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело, связанное с возмещением материального ущерба, возникшего вследствие дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, истец обратился в суд с требованием взыскать ущерб с ответчика, утверждая, что последний стал виновником аварии.

Участниками ДТП, произошедшего в декабре 2022 года, оказались водители трех транспортных средств. Автомобиль истца получил повреждения заднего левого крыла и бампера, согласно отчету об оценке стоимость восстановительного ремонта составила 159 496 рублей.

Гражданская ответственность ответчика на момент ДТП не была застрахована.

Великолукский городской суд в 2023 году определил вину водителей в данном ДТП в процентном соотношении, ответчик признан виновным на 80%. Решение суда вступило в законную силу, и обстоятельства, установленные ранее, повторно доказыванию не подлежат.

Таким образом, ущерб, причиненный ответчиком истцу, составил 127 596,8 рубля.

По заявлению истца, гражданская ответственность которого была застрахована по полису ОСАГО, страховая компания произвела ему выплату страхового возмещения в размере 76 600 рублей.

Истец настаивал на возмещении причиненного ответчиком ущерба в полном объеме, обосновывая свое требование возможным обратным взысканием страховой организацией с него выплаченной денежной суммы.

Суд пришел к выводу, что взыскание суммы ущерба с ответчика в заявленном истцом размере – 127 596,8 рубля повлечет для истца неосновательное обогащение, удовлетворил иск частично и взыскал с ответчика сумму материального ущерба - 50 996 рублей.