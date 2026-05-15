Пассажирка пострадала при столкновении «Волги» и «Чери» в Пскове на Чудской

Пассажирка пострадала при столкновении «Волги» и «Чери» в Пскове на улице Чудской.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 14 мая в 12.18 напротив дома №9-а по Алмазной.

Мужчина 1947 года рождения за рулем «Чери Тигго» при развороте вне перекрестка не уступил дорогу автомашине ГАЗ-3110 под управлением мужчины 1956 года рождения. Пострадала пассажирка «Чери», женщина 1956 года рождения. Из больницы отпущена.

Водители трезвые.

Маневр разворота был разрешен дорожным знаком 6.3.1.