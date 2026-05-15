Ремонт дороги Лудони – Павы – Боровичи продолжается в Порховском округе

В Порховском муниципальном округе продолжается ремонт дороги Лудони – Павы – Боровичи. Работы ведутся на участке с 23-го по 31-й километр в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Подрядчики уже отфрезеровали восемь километров старого покрытия и уложили выравнивающий слой асфальта. Следующий этап – устройство верхнего слоя.

Стоимость работ по контракту составляет около 190 миллионов рублей. Завершить ремонт планируют 26 августа.