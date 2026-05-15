В Себеже водитель «Ниссана» выехал на встречную полосу и столкнулся с «семеркой»

В Себеже водитель «Ниссана» выехал на встречную полосу и столкнулся с «семеркой». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 14 мая в 19.45 на улице Челюскинцев у дома №22.

Молодой человек 2003 года рождения за рулем «Ниссан Теана» при движении в сторону деревни Угаринка совершил выезд на полосу встречного движения. Совершил столкновение с ВАЗ-2107 под управлением водителя 2003 года рождения.

Водитель ВАЗ получил травмы, доставлен в себежскую больницу.

