Жители Пскова и Дно лишены автомобилей за нетрезвое вождение

Сотрудники Госавтоинспекции установили нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

В областном центре 24 мая на улице Максима Горького инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «ВАЗ», которым управлял 26-летний пскович, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Еще один нетрезвый водитель был выявлен в Пскове 22 мая.

А в городе Дно 23 мая у дома по улице Калинина полицейские остановили для проверки автомашину «Рено». Выяснилось, что за рулем этой иномарки был местный житель 1986 года рождения. И он находился «под градусом».

Автомобили изъяты. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

