Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 3 июня

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 3 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 285+000-340+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет проходить очистка полос безопасности, тротуаров и мостовых сооружений;

На участке 451+000-465+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет проходить окос травы на обочинах, очистка водоотводных лотков, выправка и замена перильного и барьерного ограждений, выправка знаков и стоек, уборка мусора, покраска обстановки пути.