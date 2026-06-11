На трассе в Опочке кладут новый асфальт

Ремонт трассы Опочка – Красногородск – граница с Латвийской Республикой продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Специалисты приводят в порядок почти 11 километров дороги. Сейчас на объекте укладывают выравнивающий слой асфальта.

Дорога ведёт к Опочке — районному центру, где расположены школы, больницы и другие ключевые объекты инфраструктуры. Новое покрытие повысит безопасность и удобство поездок для местных жителей, отметили в министерстве.

Ремонт выполняет подрядчик ООО «Европейская столица». Завершить работы планируют 24 августа.