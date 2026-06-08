Нарколог объяснил, можно ли садиться за руль после кваса и безалкогольного пива

Квас, кефир и безалкогольное пиво могут дать ложный результат при проверке водителя на алкоголь, поэтому стоит подождать 10-15 минут перед тем, как садиться за руль, чтобы избежать спорных ситуаций с приборами, предупредил психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский.

«Даже в безалкогольных напитках может содержаться небольшое количество алкоголя - обычно до 0,5%. Это не приводит к опьянению, но в отдельных ситуациях может фиксироваться приборами. После употребления кваса, кефира или безалкогольного пива стоит подождать 10-15 минут перед тем, как садиться за руль», - сказал Антон Рудковский.

По словам нарколога, с медицинской точки зрения такие дозировки не вызывают опьянения и не ухудшают реакцию. Однако после свежего кваса или кефира в выдыхаемом воздухе кратковременно может фиксироваться алкоголь, пишет «Газета.Ru». Если речь идет о больших объемах - например, нескольких литрах кваса - теоретически возможно более заметное накопление этанола.

Сами по себе эти напитки не делают человека пьяным, подчеркнул врач.