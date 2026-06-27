Фестиваль «Точка сцепления» проходит под Псковом

Фестиваль «Точка сцепления» проходит у торгово-развлекательного центра «ФЬОРД Плаза» под Псковом 27 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Встреча стала одной из площадок празднования Дня молодежи, объединившей автоспорт, автомобильную культуру и атмосферу настоящего городского мероприятия.

В программу мероприятия вошли автослалом, автозвук и выставка автомобилей. Автослалом — это соревнования на скорость и точность прохождения трассы, где участникам предстоит продемонстрировать мастерство управления автомобилем и показать лучший результат. Автовыставка познакомит гостей с интересными проектами и автомобилями участников, а площадка автозвука позволит оценить мощность и качество автомобильных аудиосистем.

Мероприятие организовывает комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова совместно с Pskov Racing Team.