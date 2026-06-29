Ольгинский мост в Пскове перекрыли для замены дорожного полотна

Проезжая часть Ольгинского моста в Пскове перекрыта для замены дорожного полотна, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее сообщалось, что восстановление изношенного покрытия проезжей части на площади Ленина начнется 28 июня вечером. Специалисты приступили к восстановлению изношенного покрытия проезжей части. Работы продлятся до пятницы, 3 июля, и будут проводиться в вечернее и ночное время (с 21:00 до 6:00).