«Вопрос творческий»: глава Пскова о безопасности инсталляций на Октябрьской площади для водителей 

Вопрос безопасности и улучшения обзора на Октябрьской площади после установки инсталляций «Россия начинается здесь» будет отдельно обсуждаться. Такое мнение высказал глава города Пскова Борис Елкин в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

Фото: губернатор Псковской области Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Про инсталляцию скажу: вопрос по поводу аварий и видимости риторический. Честно говоря, я сам автолюбитель, и я там проблем с видимостью не ощущаю. Людям, которые разворачиваются, надо, может, просто не так быстро ехать. Мы знаем, были случаи, когда люди очень быстро едут, а потом это неоднократно заканчивалось сбитыми столбами. Вопрос творческий, для обсуждения, но учтем на будущее, подумаем, как улучшить обзор. Инсталляции на Октябрьской площади будут меняться в зависимости от мероприятий и праздников. В части безопасности будем отдельно смотреть и обсуждать», – пояснил Борис Елкин.

Напомним, 12 июня, в День России, на Октябрьской площади в Пскове появилась инсталляция «Россия начинается здесь». А к 9 Мая здесь была установлена копия монумента «Знамя Победы», открытого в Идрице в 2022 году.