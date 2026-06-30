Водители такси в РФ стали чаще отказываются от выхода на линию из-за дефицита топлива

На фоне топливных ограничений таксисты стали меньше ездить на вызовы, сейчас такая тенденция «не слишком сильно обозначилась, но она есть», рассказал Радио РБК председатель московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов.

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Если ситуация со снабжением топлива ухудшится, то, полагает Кодолов, «довольно-таки много таксистов перестанут выходить на линии», потому что в этом случае им придется «стоять по полтора, по два часа, чтобы залить полный бак». При этом смена таксиста длится от 11 до 13 часов, отметил он.

«Можно попасть в такую ситуацию, когда на заправках либо закончилось топливо, либо везде очереди, потому что от времени суток это тоже зависит», — сказал Кодолов. Глава профсоюза добавил, что каждый таксист сам решает, выходить на смену или нет, пишет РБК

По словам генерального директора таксопарка F1rst (в управлении — более 2 тыс. машин) Дмитрия Назарова, отток водителей из сферы таксомоторных перевозок ускорился на 20%. В Таксопарке 369 (парк насчитывает 2,5 тыс. автомобилей) также зафиксировали сокращение числа активных водителей — на 5–10%. Кроме того, член правления Национальной ассоциации таксопарков Сергей Привалов пояснил, что многие водители начали избегать дальних поездок и заказов в центр города, поскольку опасаются остаться без горючего в пути.

Снижение числа водителей такси подтверждают и в сервисе «Максим», отмечая, что это особенно заметно в ряде регионов. В «Яндекс Такси» от комментариев воздержались. Тем временем аналитики «Сбер Индекса» сообщают, что за неделю с 22 по 28 июня расходы россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей уменьшились на 3%, несмотря на общий рост потребительских трат на 7,9%.

Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Олег Амосов подчеркнул, что дефицит топлива в России ударил особенно сильно именно по рынку такси. В отличие от общественного транспорта, который снабжается горючим централизованно, водители такси заправляются самостоятельно и потому полностью зависят от текущей ситуации на автозаправочных станциях.

Полные или частичные ограничения на отпуск топлива ввели в 40 регионах России. Вице-премьер Александр Новак называл одной из возможных мер стабилизации рынка импорт топлива, одновременно отмечая, что имеющихся запасов достаточно для обеспечения внутреннего спроса, а ажиотажный спрос со стороны населения стал одним из факторов напряженности на рынке.

28 июня президент России Владимир Путин собрал совещание по вопросам снабжения топливом российских регионов. Он поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка, включая наращивание предложения и сдерживание цен.