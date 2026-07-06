Ограничение движение на улице Аллейной в Пскове вводится с сегодняшнего дня

Временное ограничение движения автотранспорта вводится на улице Аллейной в Пскове с сегодняшнего дня, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Схема: Администрация города Пскова

Ограничения продлятся до 20 июля на участке от дома № 12 по улице Аллейной до дома № 19 по улице Гремячей. Они связаны с ремонтом водопровода и вскрытием асфальтобетонного покрытия.

В качестве объезда определен Заречный переулок.

«Просим учитывать эту информацию при планировании поездок», - отметили в администрации.