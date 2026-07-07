Топливные бои, очереди, «канистранты» и «бензиновые чаты»: как псковичи охотятся за топливом

Отстоять в очереди, чтобы заправить машину... на 20 литров. Кажется, еще месяц назад в это никто бы не поверил. Заправки работали спокойно, никаких ограничений «по 20 литров, вне зависимости от того, сколько ест мотор», не было и в помине.

Началось все очень резко. В чате «Псков за рулем» первые смелые старожилы группы написали, что «бензина нет» на одной заправке. Вообще никакого. Стали сыпаться комментарии, что и на другой заправке остался только «дизель», а за 95-ым надо охотиться, объезжая сразу несколько точек.

Затем появились они. Очереди. Когда ты стоишь в пробке из машин, где 60-70 таких же автовладельцев переживают, хватит ли бензина. И прямо перед тобой приезжает бензовоз, заправку закрывают на два часа, чтобы отстоялось топливо, и ты ждешь два часа в машине, потому что терять очередь и становиться в «хвост» ждунов топлива очень страшно, ведь потерянное время уже никто не вернет.

Вчера вечером, чтобы псковичи не дежурили ночи напролет на заправках в попытке заправить своих железных коней, губернатор Псковской области озвучил новое решение: теперь заправки в регионе будут работать с 7 часов утра. Ночной трафик и очереди, где «перезанимали места» друг другу это сняло, но с утра выросли очереди, например, из 100 автомобилей на улице Инженерной.

«МК в Пскове» поговорил с водителями, которые оказались заложниками ситуации, а также попытался разобраться, кто же виноват в том, что бензин сметают как горячие пирожки.