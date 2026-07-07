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Дорожное полотно к псковскому СНТ «Строитель» восстановили после ливня

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В Псковском муниципальном округе ведется сезонное обслуживание дорожной сети. Об этом в Мах сообщила глава округа Наталья Федорова.

«Общая протяженность дорог в муниципалитете – свыше 1300 км, из них песчано-гравийных (ПГС) – свыше 860 км. В настоящее именно дорогам в ПГС уделяется пристальное внимание в связи с обилием атмосферных осадков: производится грейдирование, при необходимости – в усиленном режиме. Продолжается подсыпка участков гравийных дорог по ранее составленным заявкам с мест», - отметила Наталья Федорова.

Также она добавила, что есть участки с переувлажненной почвой. Собственники дорог, а также территориальные отделы следят за состоянием водопропускных труб, при необходимости – организовывают их прочистку.

«Ответственных лиц прошу уделить этому вопросу самое пристальное внимание! Накануне вечером в результате сильного ливня было размыто полотно дороги, ведущей к СНТ «Строитель». Работы по восстановлению проведены оперативно, в течение сегодняшнего дня. Транспортная доступность восстановлена. Кроме того, подрядчики ведут постоянную работу по выкашиванию придорожных полос и обработки их от борщевика Сосновского. Также продолжается чистка лотковой части дорог в населенных пунктах», - подчеркнула глава округа

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