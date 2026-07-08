Ограничение скорости введут на семи участках трассы Р-23 «Псков» 9 июля

Ограничение скорости будет действовать на семи участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 31-55 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления. Левую полосу закроют, на второй и первой введут ограничение скорости до 70 километров в час с 09:00 до 17:00 из-за механической очистки краевой линии у разделительной полосы.

На 31- 32 километрах введут ограничение скорости движения на СПБ с 09:00 до 17:00 из-за ремонта СБО.

На 145 километре ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическая уборка смета от бордюрного камня.

На участке 79-179 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическое скашивание травы на обочинах и откосах.

На 40-42 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 09:00 до 18:00 из-за содержания локальных очистных сооружений.

На участке 183+000-230+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить окос мостовых сооружений, уборка мусора, устранение деформации деформационных швов.

На участке 469+000-475+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.