 
АвтоМир

Два человека пострадали при столкновении двух автомашин в Корытово

0

Два человека пострадали при столкновении двух автомашин в микрорайоне Пскова Корытово. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 июля около 14.20 в Пскове у дома 83/3 по улице Яна Райниса. 

Мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем «Ауди», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением мужчины 1954 года рождения.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель «Ауди» и пассажирка «Тойоты», женщина 1955 года рождения. Пострадавшие не госпитализированы.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026