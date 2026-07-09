Два человека пострадали при столкновении двух автомашин в Корытово

Два человека пострадали при столкновении двух автомашин в микрорайоне Пскова Корытово. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 июля около 14.20 в Пскове у дома 83/3 по улице Яна Райниса.

Мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем «Ауди», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением мужчины 1954 года рождения.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель «Ауди» и пассажирка «Тойоты», женщина 1955 года рождения. Пострадавшие не госпитализированы.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.