 
Общество

82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Опочке

0

82‑я годовщина освобождения Опочки и Опочецкого района от немецко‑фашистских захватчиков отмечается сегодня. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин на своей странице «ВКонтакте».

10 июля 1941 года немецкие войска заняли горящий город, Опочка была оккупирована. Долгие три года район находился под гнетом врага. Освобождение пришло в июле 1944 года в ходе наступательных операций советских войск, которые шаг за шагом возвращали свободу псковской земле. По словам главы округа, эта победа стала возможна благодаря мужеству солдат, самоотверженности партизан и стойкости мирных жителей, не сломленных тяготами оккупации.

«Мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за свободу Родины, и выражаем глубокую благодарность ветеранам, чей подвиг навсегда останется в наших сердцах. Их мужество и любовь к Отечеству — пример для всех поколений. Пусть память об этих событиях живет в каждой семье, в рассказах старших, в школьных уроках и в названиях улиц. Это наша история, наша боль и наша гордость. От всей души желаю всем мира, добра и благополучия. Пусть над нашим краем всегда будет чистое небо, а труд и забота о родной земле приносят радость и процветание», — резюмировал Юрий Ильин.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026