82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Опочке

82‑я годовщина освобождения Опочки и Опочецкого района от немецко‑фашистских захватчиков отмечается сегодня. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин на своей странице «ВКонтакте».

10 июля 1941 года немецкие войска заняли горящий город, Опочка была оккупирована. Долгие три года район находился под гнетом врага. Освобождение пришло в июле 1944 года в ходе наступательных операций советских войск, которые шаг за шагом возвращали свободу псковской земле. По словам главы округа, эта победа стала возможна благодаря мужеству солдат, самоотверженности партизан и стойкости мирных жителей, не сломленных тяготами оккупации.