Ограничение скорости введут на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 27 июля

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, на девяти участках трассы М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой и на шести участках трассы А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель 27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь

На участке 308+000-330+000 километров ограничение скорости движения в оба направления введут с 08:00 до 17:00 из-за ремонта деформационных швов.

На участке 459+000-466+000 478+000-481+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут производить покос травы, очистку водоотводных лотков, выправку знаков и стоек, уборку мусора с элементов дорог и уборку автобусных остановок и площадок отдыха.

М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой

На участке 419+533 – 466+400 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проводить уборку мусора, скашивание травы, очистку тротуаров, уборку грунта от бордюрного камня, а также очистку сигнальных столбиков и катафот.

На участке 466+400 – 516+840 километров лево и право введут ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00 из-за уборки различных предметов и мусора, а также замены сигнальных столбиков.

На участке 468+460 километров — мост через реку Ловать, а также на участке 469+749 – 490+704 километров — путепровод через ж/д — введут ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00. Будут производить скашивание травы на подхода к мостам, откосах подходов и в подмостовой зоне; очистка моста от грязи и мусора.

На участке 492+000 – 516+840 километров лево, право введут ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00 из-за скашивания травы на откосах и в полосе отвода механизированным способом.

На участке 545+000 – 548+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут производить дробление кустарника, скашивание травы на обочинах, выправка знаков и стоек, уборка мусора, уборка наносного грунта от бордюрного камня.

На участке 555+000 – 575+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за скашивания травы на обочинах и в канавах.

На участке 555+000 – 612+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут производить скашивание травы на обочинах, откосах и резервах косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу.

На участке 555+000 – 616+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за уборки автобусных остановок.

На участке 612+000 – 616+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки барьерного ограждения от пыли и грязи водой из шланга.

А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель

На участке 553+815 – 596+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки а/б покрытия и съездов механизированным способом.

На участке 553+815 – 623+655 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут производить уборку различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода.

На участке 596+000 – 623+655 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за покоса полосы отвода ручным способом.

На участке 623+655 – 664-764 километров введут ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00. Произведут работы по уборке различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода, окоса БО, тротуаров, автопавильонов.

На участке 624+655 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут производить окос травы на обочинах и полосе отвода механизировано.

На участке 674+420 – 710+025 километров введут ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00 из-за уборки различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода, а также ямочного ремонта а/б покрытий струйно-инъекционным методом и засыпки промоин.