В Пскове на две недели перекроют Октябрьский проспект в августе

В Пскове на две недели перекроют участки Октябрьского проспекта в августе. Как сообщается в постановлении администрации №1056 от 22 июля 2026 года, ограничения вводятся для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по ремонту инженерных сетей.

С 10 по 16 августа 2026 года закрывается Октябрьский проспект от улицы Некрасова до улицы Свердлова.

Определены в качестве объездов: улицы Свердлова, Некрасова, Кузнецкая.

С 24 по 30 августа вводится временное прекращение движения автотранспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Гоголя до Октябрьской площади.

Определены в качестве объездов: улицы Советская, Гоголя, Ленина, Свердлова и Комсомольский переулок.