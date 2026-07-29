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На мосту через реку Великую в Пскове уложат больше 1000 тонн нового асфальта

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Во время первого этапа ремонта моста Александра Невского в Пскове уложены 535 тонн литого асфальтобетона, рассказали в АО «Экодор» (входит в группу «АБЗ-1»). Столько же смеси уложат на втором этапе, а всего дорожники работают с 10,4 тысячами квадратных метров полотна.

Фото: АО «Экодор»

В укладке участвуют восемь специалистов, задействованы 10 единиц техники. В их числе шесть кохеров - машины с кузовами для прямой доставки литого асфальтобетона. Сам материал считается одним из наиболее долговечных искусственных строительных материалов. Его ключевые преимущества: водонепроницаемость, долговечность и сопротивление деформации.

Ремонт на шестиполосном мосту Александра Невского через реку Великую начался весной этого года. Переправа связывает два района столицы 60-го региона: Завеличье и Запсковье, пишет 47news.

Мост построен в 1990 году, его протяженность - 390 метров. Пять пролетов держат четыре опоры. Примечательно, что в строительстве применялась буровая установка из Ленинграда. Сегодня полотно обновляют эксперты дорожного строительства из Петербурга.

Одновременно специалисты компании занимаются обновлением полотна Ладожского моста в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что открыть левую часть моста имени Александра Невского планируется в августе. 

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