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Новый асфальтобетонный завод готовят к запуску в Псковской области

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В Псковской области продолжаются активные дорожные работы. О ходе модернизации инфраструктуры доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах по итогам встречи, на данный момент на финальной стадии запуска находится новый асфальтобетонный завод, в ближайшее время предприятие выпустит первую партию смеси.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Михаил Ведерников отметил, что в этом году объём регионального дорожного фонда превысил 20 миллиардов рублей – это почти вдвое больше, чем годом ранее. Более 13,5 миллиарда рублей из этой суммы выделено в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В нормативное состояние планируется привести более 300 километров автомобильных дорог и восемь мостов.

На обеспечение безопасности дорожного движения в этом году направлено свыше 700 миллионов рублей. На эти средства будет нанесена разметка на более чем на 1,3 тысячи километров трасс, установлены ограждения на 7,7 километра, смонтировано уличное освещение на 17 километрах.

Ведутся работы по расширению парка дорожной техники: «Псковавтодор» закупил спецтранспорт на сумму более 40 миллионов рублей, администрация Великих Лук при поддержке субсидии из областного бюджета приобрела самоходный каток.

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Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

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