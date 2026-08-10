Псковская область заняла 30-е место в РФ по наименьшему числу ДТП

Псковская область заняла 30-е место в рейтинге российских регионов по наименьшему числу дорожно-транспортных происшествий, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По итогам первого полугодия 2026 года, в регионе на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 83,1 случая ДТП с пострадавшими. По сравнению с аналогичным периодом в минувшем году число аварий на дорогах уменьшилось на 2,4%. Количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч жителей в январе-июне текущего года достигло 69,6 человека.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

18 место - Ненецкий автономный округ;

21 место - Калининградская область;

41 место - Мурманская область;

44 место - Вологодская область;

54 место - Ленинградская область;

56 место - Санкт-Петербург;

64 место - Республика Карелия;

66 место - Новгородская область;

73 место - Архангельская область.

В первом полугодии в 58 регионах ситуация с аварийностью улучшилась, а в 25 зафиксирован рост числа ДТП с пострадавшими. Лидером по снижению стала Чечня, где число аварий стало на 33,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В первой пятерке по снижению ДТП с пострадавшими также Тыва, Орловская область, Республика Башкортостан и Новосибирская область, где число ДТП с пострадавшими снизилось более чем на 20%.