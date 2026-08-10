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Псковская область заняла 30-е место в РФ по наименьшему числу ДТП

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Псковская область заняла 30-е место в рейтинге российских регионов по наименьшему числу дорожно-транспортных происшествий, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По итогам первого полугодия 2026 года, в регионе на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 83,1 случая ДТП с пострадавшими. По сравнению с аналогичным периодом в минувшем году число аварий на дорогах уменьшилось на 2,4%. Количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч жителей в январе-июне текущего года достигло 69,6 человека. 

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 18 место - Ненецкий автономный округ;
  • 21 место - Калининградская область;
  • 41 место - Мурманская область;
  • 44 место - Вологодская область;
  • 54 место - Ленинградская область;
  • 56 место - Санкт-Петербург;
  • 64 место - Республика Карелия;
  • 66 место - Новгородская область;
  • 73 место - Архангельская область. 

В первом полугодии в 58 регионах ситуация с аварийностью улучшилась, а в 25 зафиксирован рост числа ДТП с пострадавшими. Лидером по снижению стала Чечня, где число аварий стало на 33,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В первой пятерке по снижению ДТП с пострадавшими также Тыва, Орловская область, Республика Башкортостан и Новосибирская область, где число ДТП с пострадавшими снизилось более чем на 20%.

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