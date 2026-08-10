Павел Талебин: Мы приучили водителей не парковаться на дорогах в определенные дни

ООО «СитиИнвестГрупп» удалось решить проблему с водителями, которые паркуются в тех местах, которые необходимо убирать. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор компании Павел Талебин.

«Мы решили эту проблему знаками, которые регулируют парковку по дням недели, и все эти проблемные участки ликвидировали. Сейчас такого уже нет. Люди более-менее начали серьёзно относиться к этим знакам, плюс "Паркон" (мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений правил остановки и стоянки - ред.) работает, ездит Госавтоинспекция. Мы их вызываем, а они уже вызванивают владельца либо эвакуируют машину. Мы серьезно подошли к этой проблеме зимой и почти всех научили. Летом автовладельцы тоже стараются уже придерживаться этих знаков», – сообщил Павел Талебин.

Он также отметил, что с дорог, которые находятся в ведении «СитиИнвестГрупп», исчезли заброшенные машины. Эту проблему удалось решить также совместно с Госавтоинспекцией.

«Я перестал замечать такие машины, под знаками они уже вывезены. Проблема наблюдается во дворах, там таких машин много, но на дорогах такого уже нет», – добавил Павел Талебин.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

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