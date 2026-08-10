Названа причина возгорания трех автомобилей на улице Крестки в Пскове

Выяснены обстоятельства возгорания автомобиля, которое произошло на улице Крестки в городе Пскове 8 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области, предположительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования автомобиля Nissan Qashqai.

Фотографии: Главное управление МЧС России по Псковской области

В 05:39 в Пскове на улице Крестки во дворе дома №3 в легковом автомобиле Nissan Qashqai 2010 года выпуска огнем поврежден моторный отсек и салон, в легковом автомобиле Peugeot 308 2012 года выпуска горела задняя часть автомобиля, а в легковом автомобиле Datsun on-DO 2018 года выпуска - задняя левая часть.

На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.