Водитель погиб при съезде в ручей в Островском округе, сообщили в Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

Установлено, что 6 августа на автомобильной дороге Остров — Новоржев в неустановленное время водитель, мужчина 1942 года рождения, управляя автомобилем Kia Cerato на закругленном участке дороги, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил съезд в правый кювет с последующим съездом в ручей.

В результате ДТП погиб водитель вышеуказанного транспортного средства.