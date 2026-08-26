Движение у Вантового моста и парковку у пляжа ограничат в Великих Луках из-за «СапФеста»

В связи с проведением молодёжного фестиваля «СапФест» 30 августа вводится ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств на территории Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Будет прекращено движение транспортных средств 30 августа с 11:00 до 19:00 по следующим адресам:

от пересечения улиц Крестьянская и Рабочая в сторону Вантового моста на острове Дятлинка;

по левому берегу набережной реки Ловать от Вантового моста в сторону улицы Рабочей.

Также будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств 30 августа с 10:00 до 19:00 у городского пляжа.

Местами прохода посетителей при проведении молодёжного фестиваля «СапФест» определены пункты пропуска:

северо-западный вход (от улицы Рабочая);

северо-восточный вход (от набережной реки Ловать).