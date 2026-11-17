Тройное ДТП произошло на круговом перекрестке в Пскове из-за съезда с кольца из левого ряда. Столкновение произошло на пересечении улиц Труда и Инженерной 17 ноября в 14.24 у дома 108/62 по Инженерной. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения Pskovline.

Двигавшийся в левом ряду вдоль клумбы водитель «Рено Дастер» решил повернуть направо на улицу Труда, не занимая крайнее положение на проезжей части. Во время маневра он задел «Форд Фокус», который двигался в средней полосе в сторону следующего съезда. Далее «Дастер» врезался в припаркованный фургон.

ДТП оформили сотрудники полиции. Участники разъехались в 17.05.

Видео: Pskovline.ru

Отметим, на видео отчетливо виден заблаговременно включенный сигнал поворота на «Рено».