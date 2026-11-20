Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Ноябрь часто называют самым тёмным месяцем года из-за сочетания нескольких факторов, которые создают ощущение мрачности и сокращения светового дня.

Темы выпуска:

Как часто на дорогах Псковской области происходят ДТП связанные с недостатками освещения?

Как строится работа с владельцами дорог по устройству освещения?

Насколько Госавтоинспекция технически оснащена для проверки качества?

Как проходит проверка света фар на дорогах во время профилактических мероприятий?

На эти и другие вопросы ответят заместитель начальника отдела надзора Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Андрей Семенов и старший госинспектор безопасности дорожного движения отдела надзора Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Алексей Петров.