Движение при въезде на территорию Ледового дворца на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского муниципального округа ограничат сегодня, 19 ноября, с 17:00, сообщили в канале «Псков за рулём» в Max.

Ограничения связаны с проведением концерта российского певца Вани Дмитриенко.

Автомобилистам рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок к Ледовому дворцу.

Напомним, выступление артиста состоится сегодня, 19 ноября, в 19:00.

Кроме того, Ваня Дмитриенко поделился впечатлениями от поездки в поезде в город Псков.