Стоимость проезда в нескольких населенных пунктах Псковской области изменится с 1 ноября

Стоимость одной поездки с 1 ноября составит 37 рублей за наличный и безналичный расчет на городских автобусных маршрутах рабочего поселка Бежаницы, рабочего поселка Дедовичи, городов Дно, Опочка, Остров, Печоры, Порхов, Пустошка, Себеж и рабочего поселка Струги Красные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Псковпассажиравтотранс».

На основании Приказов Министерства тарифов и энергетики Псковской области от 21 октября 2026 №99-ат, №101-ат, №102-ат, №103-ат с 1 ноября устанавливаются новые тарифы на перевозки пассажиров по регулярным автобусным маршрутам, обслуживаемым АО «Псковпассажиравтотранс».

Стоимость одной поездки или провоза багажа на городских автобусных маршрутах при расчете транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца составит:

с 1 по 10 поездку в размере 49 руб. за поездку;

за 11-20 поездку в размере 48 рублей 50 копеек;

за 21-30 поездку в размере 48 рублей;

за 31-40 поездку в размере 47 рублей 50 копеек;

за 41 поездку и выше в размере 47 рублей.

На пригородных маршрутах стоимость проезда составит восемь рублей за один километр пробега автобуса.

Ранее сообщалось об изменении стоимости проезда в пределах города Псков.

Также увеличится стоимость проезда в Великих Луках с 1 ноября.