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Псковская школьница за полгода дважды пострадала в ДТП на мощном самокате

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Псковская школьница дважды за полгода пострадала в ДТП на мощном самокате. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 6 сентября в 18.45 у дома №7 по улице Гражданской произошло столкновение автомашины с СИМ.

Водитель «Мицубиси Аутлендер», мужчина 1952 года рождения, совершил столкновение с электросамокатом без государственного регистрационного знака, которым управляла девочка 2015 года рождения. Она пересекала проезжую часть по линии тротуара.

11-летняя пострадавшая доставлена в детскую областную больницу. Водитель трезвый.

По информации Госавтоинспекции, 31 марта данная школьница также пострадала в ДТП на Советском мосту. Тогда на тротуаре улицы Леона Поземского столкнулись водители двух средств индивидуальной мобильности (СИМ) – девочка 2015 года рождения на электросамокате и молодой человек 2005 года рождения. Они двигались по тротуару навстречу друг другу.

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В обоих случаях школьница управляла самокатом мощностью 300Вт. По результатам мартовского ДТП ее мама была оштрафована на 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.

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