За неделю сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли почти тысячу нарушений

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 989 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения с 31 августа по 6 сентября, сообщили в УМВД России по Псковской области.

Было выявлено 33 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны четверо.

За данный период на территории области зарегистрировано 14 дорожно‑транспортных происшествий, в результате которых 24 человека получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.