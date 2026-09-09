При столкновении ВАЗ-2114 и «Лада Ларгус» на Юбилейной в Пскове никто не пострадал

Водитель ВАЗ-2114 не пропустил «Лада Ларгус» на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 сентября в 22.25 напротив дома №11 по улице Мирной.

Молодой человек 2007 года рождения за рулем ВАЗ-2114 при движении по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке не пропустил «Ладу Ларгус» под управлением водителя 1967 года рождения, двигавшегося по главной дороге.

Пострадавших нет.

Автомашины получили технические повреждения.