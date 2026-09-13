«Форд мотор компани» зарегистрировал два товарных знака в России

Американский автопроизводитель Ford Motor Company зарегистрировал в РФ товарный знак Mustang и логотип с лошадью мустанг, выяснил корреспондент ТАСС.

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Заявки поступили из США от компании «Форд мотор компани». Товарные знаки регистрируется по одному классу (№ 12) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — автомобили и их составляющие.

В 2022 году американская корпорация Ford приостановила деятельность в России в связи с событиями на Украине.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?»