Ограничение скорости введут на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 14 сентября

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 47-46 километрах ограничение скорости движения введут в направлении на СПб с 08:00 до 17:00 из-за очистки водоотводных лотков.

На 132-154 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за ликвидации размывов.

На участке 79-179-79 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за скашивания травы механическим способом на обочине и откосах.

На участке 485+000-493+000 километров ограничение скорости движения введут оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.