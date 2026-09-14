Водитель «Рено» погиб в результате съезда с дороги в Плюсском округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 сентября в 09.00 на 11 километре дороги Плюсса - Нежадово.

По предварительной информации, водитель «Рено Сандеро», мужчина 1961 года рождения, не справился с управлением транспортным средством и совершил съезд в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель погиб на месте.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.