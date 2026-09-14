В России разработали бронированный багги

В России разработан багги с бронированной кабиной, рассказал главный конструктор и технический директор компании-разработчика «Солитон» Николай Бочков.
Фото: Павел Волков / «Известия»
Основу машины составляет стальная бронекапсула, защищающая водителя и пассажира от осколков и пистолетных пуль.
Эргономика кабины продумана специально для боевых условий: между двумя сиденьями предусмотрено место для автоматов Калашникова, что позволяет бойцам держать оружие под рукой.
За бронекабиной расположен просторный кузов, куда можно поместить полтонны груза. В нем можно разместить двоих тяжелораненых на носилках и одного сидячего пострадавшего. Багги сконструирован на узлах внедорожника «Нива», пишут «Известия».