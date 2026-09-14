 
АвтоМир

На улицы города вышли первые четыре автобуса в стилистике «Псковских каникул»

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Город постепенно наполняется деталями регионального фирменного стиля. С лета псковичей и гостей города встречают остановки с узнаваемыми «поребриком» и «бегунцом» – их уже 15, а теперь добавились яркие, заметные автобусы в стилистике «Псковских каникул». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Как отметил глава региона, элементы брендбука все чаще появляются в оформлении кафе, магазинов, учреждений соцсферы. Так привычные городские места становятся частью общего визуального образа Пскова – живого и узнаваемого

«Недавно во время поездки в муниципалитеты обращал внимание глав округов на то, какие возможности открывает использование наших сезонных брендов в оформлении общественных пространств и объектов. Помимо "Псковских каникул" мы продолжаем развивать "Рождество начинается здесь" и "Весна. Стоит только расправить крылья". Такие решения в районах станут хорошей объединяющей историей, но уже в масштабах всей области», — заключил Михаил Ведерников.

 

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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