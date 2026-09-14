На улицы города вышли первые четыре автобуса в стилистике «Псковских каникул»

Город постепенно наполняется деталями регионального фирменного стиля. С лета псковичей и гостей города встречают остановки с узнаваемыми «поребриком» и «бегунцом» – их уже 15, а теперь добавились яркие, заметные автобусы в стилистике «Псковских каникул». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Как отметил глава региона, элементы брендбука все чаще появляются в оформлении кафе, магазинов, учреждений соцсферы. Так привычные городские места становятся частью общего визуального образа Пскова – живого и узнаваемого