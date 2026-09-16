Выезд с улицы Алмазной на Леона Поземского перекрыли в Пскове

Выезд с улицы Алмазной на улицу Леона Поземского в Пскове закрыт до 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Схема: администрация города Пскова

Изменения в движении автотранспорта вводятся в рамках ремонта дорожного покрытия - на участке проведут фрезерование проезжей части.

«Для обеспечения безопасности всех участников движения выезд полностью перекрыт, а на участке работ введено реверсивное движение. Просим водителей заранее продумать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки», - отметили в администрации.