Затруднено движение на мосту Александра Невского в Пскове из-за ДТП

Два автомобиля столкнулись на мосту Александра Невского в Пскове в сторону Чудской улицы, сообщили очевидцы в чате «Псков за рулем» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: чат «Псков за рулем» / «ВКонтакте»

Красный «Киа» догнал черный «Рено». Сотрудники автоинспекции еще не прибыли на место аварии.

Затруднено движение на улице Кузбасской Дивизии в сторону улицы Юбилейной от Западной, а также на самой Юбилейной в сторону моста.

Ранее сообщалось о ДТП с автомобилем и мотоциклом произошло на перекрестке улиц Труда и Первомайской в Пскове.