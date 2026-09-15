В Стругах Красных суд удовлетворил иск мужчины, который стал жертвой мошенников при покупке машины

Стругокрасненский районный суд удовлетворил иск местного жителя, ставшего жертвой мошеннической схемы, о взыскании неосновательного обогащения. Неизвестные лица, используя данные компании «БМ Моторс», подделав документы, печать и подпись ее руководителя, создали сайт по пригону автомобилей из Европы. Заключали договоры купли-продажи на покупку автомобилей от имени компании, завладевали денежными средствами покупателей, а автомобили им не предоставляли. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области

Такой договор на покупку автомобиля марки Honda заключил с неизвестными лицами житель Владимирского Лагеря Псковской области. Во исполнение указаний, данных в поддельном договоре, который поступил истцу по каналам Телеграмм, он перечислил денежные средства в размере более миллиона рублей на счета двух ответчиков для якобы уплаты таможенных платежей.

Данные обстоятельства явились основанием для возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц, истец признан потерпевшим.

Ответчики выступили в роли «дропперов» - лиц, предоставивших свои банковские реквизиты для обналичивания похищенных денежных средств. Истец просил в судебном порядке взыскать перечисленные им денежные средства на счета ответчиков как неосновательное обогащение.

Суд, придя к выводу, что требования истца являются законными и обоснованными, взыскал с ответчиков суммы неосновательного обогащения в размере 575 тысяч и 627 тысяч рублей, проценты за пользование чужими средствами, судебные расходы.