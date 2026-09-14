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В Островском округе взяли в работу обращение о ремонте дороги Терехово – Самородское – граница с Пушкиногорским округом

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Ремонт дорожного полотна от деревни Терехово – Самородское – до границы с Пушкиногорским округом (деревня Васильевское) стала одной из волнующих тем встречи межведомственной рабочей группы, посещающей населенные пункты Островского округа, с жителями деревни Дарьино территориального отдела «Горайская волость». Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в Мах.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Мах

«Жители написали коллективное обращение. Оно принято в работу, необходимые пояснения дал на месте», – подчеркнул глава муниципалитета. 

Также жители обратили внимание, что необходимо усилить грейдирование дорог в пределах населенных пунктов. Актуален и вопрос сохранения автобусного сообщения деревни с центром округа. «В РЭС передали просьбу найти причину частных отключений электроснабжения "без видимых причин"», – отметил Дмитрий Быстров.

Кроме этого, люди обозначили необходимость установки дополнительных контейнеров на кладбище в деревне Терехово. Жители благодарили за новый ФАП, но обратили внимание на благоустройство территории вокруг него, в частности спил старых деревьев.

«Обращения приняты в работу», – резюмировал глава округа. 
 

В состав межведомственной рабочей группы входят профильные специалисты администрации округа, специалисты предприятий ЖКХ, представители правоохранительных органов, а также помощник губернатора Михаил Каратыш.

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