КамАЗ столкнулся с поездом в Великолукском округе

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура
На 300 км перегона Великие Луки - Назимово водитель КамАЗа выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Водителя КамАЗа доставили в больницу.
Отмечается, что задержек движения поездов не допустили.
На месте происшествия работает и координирует действия правоохранительных органов и. о. Великолукского транспортного прокурора Анна Афанасьева.