КамАЗ столкнулся с поездом в Великолукском округе

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

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На 300 км перегона Великие Луки - Назимово водитель КамАЗа выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Водителя КамАЗа доставили в больницу.

Отмечается, что задержек движения поездов не допустили.

На месте происшествия работает и координирует действия правоохранительных органов и. о. Великолукского транспортного прокурора Анна Афанасьева.