Водителя «Хавала» оштрафовали за ДТП на перекрестке улиц Труда и Ипподромной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 31 октября в 08.40 у дома №27А по улице Труда.

Мужчина 1992 года рождения за рулем «Хавала» не уступил дорогу и совершил столкновение с «Лада Грантой» под управлением водителя 1971 года рождения. Пострадавших нет.

Сообщается, что водитель «Хавала» намеревался пересечь улицу Труда, а «Гранта» двигалась по Труда со стороны Текстильной.

Мужчина из китайского автомобиля привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ.