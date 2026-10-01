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Ограничение скорости введут на восьми участках трассы Р-23 «Псков» 2 октября

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Ограничение скорости будет действовать на восьми участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 48-55-48 километров ограничение скорости движения до 50 километров в час введут в оба направления с 10:30 до 17:00. Будет проходить заливка швов и трещин на ПЧ. 

На участке 55-31-55 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической очистки обочин.

На участке 158-133-158 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за подсыпки обочины.

На участке 118-136-118 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта БЦМ.

На 140 километре транспортной развязки ограничение скорости движения будет действовать оба направления с 08:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта БЦМ. 

На 145 километре транспортной развязки ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта БЦМ.

На участке 178+000-285+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить очистка, окос мостовых сооружений, работа на деформационных швах.

На участке 468+000-481+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.

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