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Время действия разрешения на парковку увеличилось на улице Металлистов в Пскове

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Время действия разрешения на парковку увеличилось на улице Металлистов в Пскове. Как сообщили в канале «Псков за рулем» в мессенджере Мах, изменения произошли на участке от улицы Льва Толстого до улицы Плехановский Посад.

Фото: «Псков за Рулем» / Мах

На участке дороги, где действует новое время для парковки, установили новые таблички времени действия запрещающих остановку дорожных знаков (вместе со стойками и комплектами знаков 3.27 и 8.24). Ранее знаки обозначали временное ограничение по средам с 00:00 до 24:00, а стало — с 8:00 до 18:00 по средам четная сторона, с 8:00 до 18:00 по четвергам нечётная сторона.

Ограничение обусловлено необходимостью уборки улицы. Также в связи с обращениями жителей в сентябре провели стрижку кустов у дороги, которые закрывали обзор.

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