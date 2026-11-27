С начала года в Пскове зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий в которых погибли либо пострадали люди. Как сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM, это на 6% больше, чем аналогичный период прошлого года.

Три человека в текущем году погибли в дорожно-транспортных происшествиях (снижение на 50%). 223 человека получили ранения, что на 3,2% больше. «В целом обстановка остаётся стабильная, контролируемая. Наряды дорожно-патрульной службы несут свою службу и работают на обеспечение безопасности дорожного движения», - сказал Владимир Папорт.

Основной вид дорожных происшествий - столкновения транспортных средств. На втором месте - наезды на пешеходов.

Кроме того, увеличилось количество ДТП с материальным ущербом - более 2000. «Но это обусловлено не только тем, что водители систематически нарушают правила дорожного движения. По «европротоколу» полностью закрыть причинённый ущерб не представляется возможным. И большая часть водителей всё-таки ожидает прибытия сотрудников полиции для оформления дорожно-транспортных происшествий, потому что ущерб в размере 100 тысяч, которые выплачиваются по европротоколу, не в состоянии покрыть ремонт транспортного средства», - сказал Владимир Папорт.

Руководитель городской госавтоинспекции рекомендовал всем участникам дорожного движения использовать светоотражающие элементы. Он отметил, что в населённых пунктах обязательное ношение светоотражателей не предусмотрено, но это вопрос личной безопасности и здоровья.