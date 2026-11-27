Новые фонари установили на улице Аэродромной на въезде в Пушкинские Горы. Работы стали завершающим этапом благоустройства въездной территории в 2026 году. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей странице «ВКонтакте».
Видео: Оксана Филиппова / ВК
В этом году муниципалитет уделил особое внимание благоустройству территории возле домов в Совхозном переулке, установили въездную стелу «Пушкинские Горы» и провели субботники.
Работы провели благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», средствам муниципального бюджета, поступлениям от туристического налога и поддержке «Псковавтодора».
Благоустройство территории возле домов в Совхозном переулке продолжат в 2027 году.